سوريا تطلق صاروخين على إسرائيل وجيش الاحتلال يرد

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بسقوط صاروخين أطلقا من سوريا.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مواقع إطلاق الصاروخين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شن هجمات في سوريا ردا على إطلاق صواريخ.

وفي هذا السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إنه نفذ ضربات على مواقع داخل سوريا، ردا على استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية.

وأضاف الجيش في بيان على منصة "إكس": " ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا أصابت مدرسة في إيلات، ضرب الجيش الإسرائيلي المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

كما أشار الجيش إلى أنه "يواصل عملياته لتدمير البنى التحتية لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان".

وقال الجيش "قصفت طائرات مقاتلة أهدافا لحزب الله في الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال النهار".

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنّ مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت الخميس على مدرسة ابتدائيّة في مدينة إيلات على البحر الأحمر في جنوب إسرائيل، ما سبّب أضرارا مادية وحالة من الذعر.