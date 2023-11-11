المتحدث باسم الاحتلال: شن هجمات في سوريا ردا على إطلاق صواريخ

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هنغاري، اليوم السبت، أن شن هجمات في سوريا ردا على إطلاق صواريخ.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تعزز عملياتها في شمال مخيم الشاطئ، زاعمين أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" فقدت سيطرتها على شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هناك نحو 200 ألف شخص "غادروا" شمالي قطاع غزة إلى الجنوب خلال 3 أيام.

وقال المتحدث باسم الاحتلال أن القوات الإسرائيلية ستساعد في إجلاء الرضع من مستشفى الشفاء بمدينة غزة غداً.



ولفت الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن إعادة الأسرى مهمة صعبة جدا لكن يبذلون كل المساعي لتحقيق ذلك.