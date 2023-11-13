وزير التجارة والصناعة: يجب تعزيز التعاون بين دول أفريقيا لدفع اقتصاد قارتنا

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، إن التجارة البينية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمي من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق إفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتصنيع والتنمية الزراعية والأمن الغذائي".

وأكد سمير ، في كلمته خلال افتتاح النسخة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي - أن هذه المنطقة تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية، وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه حوالي 3ر1 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي 4ر3 تريليون دولار .

وأضاف : " كما ستسهم المنطقة في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في قارتنا وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك وبالتالي رفع القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل .. ومن المتوقع أن تساهم المنطقة في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية بنسب متزايدة في كل من السلع والخدمات والمشروعات الاستثمارية ".