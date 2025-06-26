مش بس أختي | احتفال غير متوقع من ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد ملك .. شاهد

هنأت ليلي أحمد زاهر شقيقتها ملك بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم ، وعبرت لها عن حبها الكبير لها وأنها تعتبرها توأم روحها وليست مجرد أخت.

ونشرت ليلي عدد من الصور رفقة شقيقتها ملك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت معلقة: " عيد ميلاد سعيد لأختى وتوأم روحي أفضل صديقة لي منذ اليوم الأول، الثابت إلى الأبد.. أنت أنعم راحة، وأعلى هتاف، وأقوى نظام دعم ممكن أطلبه، من خلال كل ضحكة، كل دمعة، كل فصل جديد تمسكنا بأيدينا خلال كل شيء.

وأضافت ليلى زاهر: "تستحقي هذا النوع من السعادة التي تضيء روحك، تمامًا كما تضيء كل غرفة تدخل إليها، أنا محظوظ للغاية للسير خلال الحياة وأنت بجانبي أحبك إلى ما لا نهاية وسأظل أحبك".

ليلى أحمد زاهر تحتفل بزفافها على هشام جمال في حفل أسطوري تصدّر مواقع التواصل

وكانت الفنانة ليلى أحمد زاهر قد احتفلت بزفافها إلى المنتج والملحن الشاب هشام جمال في حفل زفاف استثنائي أُقيم عند سفح أهرامات سقارة، وسط حضور حاشد من نجوم الفن والإعلام، وقد تصدّرت صور وفيديوهات الحفل الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحوّل الزفاف إلى حديث الجمهور.

قائمة ضخمة من النجوم في ليلة العمر

وقد شهد الحفل حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، ومن أبرزهم:

يسرا، ليلى علوي، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، داليا البحيري، عبير صبري، كريم العدل، إيهاب فهمي، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عمر السعيد، إدوارد، أمير شاهين، عمرو الليثي، إيهاب توفيق، إلى جانب محمد حماقي، محمد فؤاد، أحمد سعد، بوسي، شيري عادل، درة، أشرف عبد الباقي، وفاء عامر، هاني رمزي، أحمد فهمي، شيكو، حسين فهمي، نبيلة عبيد، هالة سرحان، روجينا، لقاء سويدان، مي عمر، دنيا عبد العزيز، رنا رئيس وغيرهم