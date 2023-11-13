قوات الاحتلال تسقط مسيرتين اخترقتا الأجواء شمال إسرائيل.. ووابل صواريخ في الطريق

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية، بإسقاط مسيرتين اخترقتا الأجواء في شمال إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صافرات الإنذار بسبب اختراق الطائرات بدون طيار المشتبه بها أجواء الجليل الأعلى.

وأشارت الصحيفة الاسرائيلية الناطقة بالانجليزية، إلى أنه تم سماع التنبيهات في مستوطنات ييرون وجيش والريحانية وألما وأفيفيم وكيرم بن زيمرا وبارام ودالتون ومنطقة رمات دالتون الصناعية.



كما أضافت الصحيفة أن صفارات الإنذار دوت تحسبا لوابل من الصواريخ قادم في صفد والبلدات القريبة في الجليل الأعلى، وكذلك في عكا وضواحيها في الجليل الغربي.

وجاءت التنبيهات وسط هجمات متكررة على شمال إسرائيل من قبل جماعة حزب الله اللبنانية والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها في جنوب لبنان.