باستثمارات 24 مليار جنيه.. مشروع جديد في الشيخ زايد الجديدة 

تشهد مدينة الشيخ زايد الجديدة، مشروعا جديدا على مساحة 111 فدانًا؛ باستثمارات تربو عن 24 مليار جنيه.

ياتى ذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع العمرانى ودعم القطاع الخاص حيث تم تصميم المخطط العام للمشروع مع مكتب فرنسى عالمى متخصص في الهندسة المعمارية والتخطيط ولديه تاريخ غني لأكثر من 40 سنه من تصميم مشروعات فى اوروبا والشرق الاوسط ليوفر بيئة صحية

يقع المشروع على بعد دقائق من محور 26 يوليو، والمناطق التجارية والخدميه المركزيه لمدينة الشيخ زايد ووصلة دهشور، وبالقرب من المعالم المهمة مثل المتحف الكبير ومطار سفنكس.

ويأتي إطلاق المشروع المتكامل في إطار رؤية واستراتيجية المراسم الدولية للتنمية العمرانية المنفذة للمشروع على بناء مجتمعات عمرانية توفر تجربة حياة تتسم بالرقي والخصوصية، وتحقق لهم في نفس الوقت أعلى عائد على الاستثمار