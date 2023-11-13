أخبار الفن: غياب النجوم عن جنازة عثمان محمد علي.. عمرو دياب يتبرع بجزء من عائد حفل دبي لصالح أهالي غزة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

وصل جثمان الفنان الراحل عثمان محمد علي مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر استعدادا لصلاة الجنازة.

وشهدت جنازة الفنان عثمان محمد علي غياب كل نجوم الفن باستثناء الفنانين إيهاب فهمى وأيمن عزب.

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ ولابنته الفنانة سلوي عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون

أعلن الفنان عمرو دياب عن عودته لإحياء حفل غنائى جديد بعد توقفه الفترة الماضية بسبب أحداث قصف غزة.

وكشف عمرو دياب عن تبرعه بجزء من عائد الحفل لجمعية الهلال الأحمر لدعم أهالى غزة ضمن حملة “تراحم من أجل غزة”.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت المقبل 18 نوفمبر فى كوكاكولا آرينا بدبى.

طرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 23 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون.

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها قيام المحامي بالشك في المساعد الخاص به بانه وراء تسريب معلومة مساعدته في هروب رضوي ، كما حاولت سعاد “ فدوي عابد ” ان تقنع ابنه رضوي “ حنان مطاوع ” بالذهاب معها بعد ان تم القبض علي والدتها الا انها رفضت