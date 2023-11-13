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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: غياب النجوم عن جنازة عثمان محمد علي.. عمرو دياب يتبرع بجزء من عائد حفل دبي لصالح أهالي غزة

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

غياب نجوم الفن عن جنازة عثمان محمد علي

وصل  جثمان الفنان الراحل عثمان محمد علي مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر استعدادا لصلاة الجنازة.

وشهدت جنازة الفنان عثمان محمد علي غياب كل نجوم الفن باستثناء الفنانين إيهاب فهمى وأيمن عزب.

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ ولابنته الفنانة سلوي عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون

عمرو دياب يتبرع بجزء من عائد حفل دبى لصالح أهالى غزة.. تفاصيل

أعلن الفنان عمرو دياب عن عودته لإحياء حفل غنائى جديد بعد توقفه الفترة الماضية بسبب أحداث قصف غزة.

وكشف عمرو دياب عن تبرعه بجزء من عائد الحفل  لجمعية الهلال الأحمر لدعم أهالى غزة ضمن حملة “تراحم من أجل غزة”.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت المقبل 18 نوفمبر فى كوكاكولا آرينا بدبى.

تعرف على أحداث الحلقة 23 من "صوت وصورة" قبل عرضها بالتليفزيون

طرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 23 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون. 

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها قيام المحامي بالشك في المساعد الخاص به بانه وراء تسريب معلومة مساعدته في هروب رضوي ، كما حاولت سعاد “ فدوي عابد ” ان تقنع ابنه رضوي “ حنان مطاوع ” بالذهاب معها بعد ان تم القبض علي والدتها الا انها رفضت

صوت وصورة عمرو دياب جنازة عثمان محمد علي عثمان محمد على

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