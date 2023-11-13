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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يتبرع بجزء من عائد حفل دبى لصالح أهالى غزة.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الفنان عمرو دياب عن عودته لإحياء حفل غنائى جديد بعد توقفه الفترة الماضية بسبب أحداث قصف غزة.

وكشف عمرو دياب عن تبرعه بجزء من عائد الحفل  لجمعية الهلال الأحمر لدعم أهالى غزة ضمن حملة “تراحم من أجل غزة”.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت المقبل 18 نوفمبر فى كوكاكولا آرينا بدبى.

ويتعاون الشاعر مصطفى حدوتة مع الهضبة عمرو دياب في أغنية "يا قمر"، التي تعد باكورة الأعمال التي تجمعهما، والمقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة تباعًا. 

وقدم عمرو دياب أغنيه "يا قمر" لأول مرة في إحدى حفلات الزفاف التي أحياها منذ بضعة أيام، ولاقت إعجاب الحضور وتفاعلوا معاها بشكل ملحوظ، حتى حفظوا كلماتها ليدندنوها معه أثناء الغناء.

وتعد أغنية "يا قمر" من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلمات الأغنية، الآتي:

ياقمر لو في اتنين منك هيكونو اتنين قمرات 
ياقمر لو في تلاتة منك هيبقو الأهرامات 
لو كان فى أربعة منك أنا أحب أربع مرات 
ويا نجمة لو خمسة منك هديكو خمس نجمات 
وياستي لو ستة منك أنا أموت أنا في الستات
لو سبعة هيبقو عجايب الدنيا بس في شكل بنات  
بس انتي مفيش زيك تاني واحدة ومالكيش أخوات

أعمال الشاعر مصطفى حدوتة

الجديد بالذكر أن الشاعر مصطفى حدوتة حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعدما تعاون مع العديد من النجوم، ومن أبرز الأغاني التي لمعت وحققت انتشارًا كبيرًا خلال الفترة الماضية أغنية “مخصماك” للفنانة نوال، وأغنية “خمسة كل خميس” و”ملك السهر” و”تطبطب” مع الفنان محمد رمضان، وأغنية “وسع وسع” و”دب دب” مع الفنان أحمد سعد، وأغنية “بص الحركة دي” للفنان أحمد حلمي.

بالإضافة إلى أغنية مسيطرة، وتقديمه العديد من المهرجانات الشعبية منها “بنت الجيران”، “عود البطل”، “بسكوتاية مقرمشة”

 

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