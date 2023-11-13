تعرف على أحداث الحلقة 23 من "صوت وصورة" قبل عرضها بالتليفزيون

طرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 23 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون.



وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها قيام المحامي بالشك في المساعد الخاص به بانه وراء تسريب معلومة مساعدته في هروب رضوي ، كما حاولت سعاد “ فدوي عابد ” ان تقنع ابنه رضوي “ حنان مطاوع ” بالذهاب معها بعد ان تم القبض علي والدتها الا انها رفضت .

فيما قامت الشرطة بالشك في ان المحامي وراء هروب رضوي من السجن ، وذهبت اليه لاستجوابه في هذا الامر .

يتكون مسلسل “صوت وصورة” من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.

من ناحية أخرى، تمكن مسلسل “صوت وصورة”, من التواجد في قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it.