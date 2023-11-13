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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أحداث الحلقة 23 من "صوت وصورة" قبل عرضها بالتليفزيون

حنان مطاوع
حنان مطاوع

طرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 23 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون. 
 

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها قيام المحامي بالشك في المساعد الخاص به بانه وراء تسريب معلومة مساعدته في هروب رضوي ، كما حاولت سعاد “ فدوي عابد ” ان تقنع ابنه رضوي “ حنان مطاوع ” بالذهاب معها بعد ان تم القبض علي والدتها الا انها رفضت . 

 

فيما قامت الشرطة بالشك في ان المحامي وراء هروب رضوي من السجن ، وذهبت اليه لاستجوابه في هذا الامر . 

موعد انتهاء حنان مطاوع من تصوير صوت وصورة

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يتكون مسلسل “صوت وصورة” من 30 حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc  ومنصة watch it.

من ناحية أخرى، تمكن مسلسل “صوت وصورة”, من التواجد في قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it. 

صوت وصورة عمرو وهبة صدقي صخر محمد سليمان عبد المالك ناردين فرج نجلاء بدر حنان مطاوع

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