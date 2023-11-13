عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد انتهاء حنان مطاوع من تصوير صوت وصورة

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تواصل الفنانة حنان مطاوع خلال هذه الأيام تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها الجديد صوت وصورة.


ومن المفترض أن تنتهى حنان مطاوع من تصوير مشاهدها نهاية الاسبوع الجاري، حيث تقوم بتصوير ما يقرب من 6 ساعات يوميا لسرعة الانتهاء من مشاهدها مع نهاية الأسبوع.
 

 صوت وصورة 

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it.

 

أحداث الحلقة 22

شهدت الحلقة رقم 22 من مسلسل صوت وصورة، تهديد المحامية ناردين فرج لعمرو وهبة "وافي" لمحاولة معرفة مكان هروب حنان مطاوع.

تمكن عمرو وهبة من الوصول إلى حنان مطاوع وإقناعها بالبقاء مختفية وساعدها على التواصل مع ابنتها عن طريق تصوير فيديو لهاتطمئن فيه على حالها.

 وهددت ناردين فرج بوالدته حال أخفى عنها معلومات في الوقت الذي حاولت فيه زوجة وليد فواز أخذ ابنته.

 


 اتضح أن فدوى عابد زوجة وليد فواز كانت تشعر بالغيرة من حنان مطاوع وحاولت إقناعه بإقامة ابنته معهما، لكن الطفلة رفضت فعايرتهبدفعها أموالا له وأنه لا فائدة منه.


كما حاولت الشرطة معرفة مكان رضوى عن طريق شقيق المحامي صدقي صخر الذي كشف سر كرهه لمراد مكرم الذي تسبب في بعده عن المحاماة لمدة عام بسبب فتاة تحرش بها من قبل وكانت موكلة لديه. 

حنان مطاوع صوت وصورة الفنانة حنان مطاوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

موضوعات متعلقة

الجسمي وأحلام وبلقيس.. نجوم حفل الإمارات فى عيدها الوطني

تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى كوكاكولا أرينا بدبي

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

بسبب صورة صادمة للنجم العالمي.. هجوم جماهيري على أسرة بروس ويليز

مسلم يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

أخبار الفن.. حورية فرغلي تنشر صورتها من غرفة العمليات وإليسا تعلن تأجيل ألبومها بسبب غزة

إلهام شاهين عن شخصيتها فى ألفريدو: أحب أقدم الأدوار اللى بيخافوا منها زمايلي

الناس ممكن تكرهني.. نبيل عيسي يكشف عن تفاصيل شخصيته في رمضان 2024

ترشيحاتنا

في يوم واحد.. مرور أكثر من 800 مواطن أجنبي عبر معبر رفح

تضر بالأمن القومي.. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على غلق وسائل إعلام أجنبية

اركب رينو داستر "الفئة الثانية" موديل 2023 بهذا السعر

مستقر عند 30.95 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

عامر حسين: انضمام فتوح وصبحي للمنتخب "رؤية فنية".. و "شيتوس" اختيار موفق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية تجميل؟.. صور كارول سماحة قبل وبعد

ده فوتوشوب.. جلسة تصوير ل كارول سماحة تصغرها 20 سنة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس فى الشتاء؟

بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ