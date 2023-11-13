موعد انتهاء حنان مطاوع من تصوير صوت وصورة

تواصل الفنانة حنان مطاوع خلال هذه الأيام تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها الجديد صوت وصورة.



ومن المفترض أن تنتهى حنان مطاوع من تصوير مشاهدها نهاية الاسبوع الجاري، حيث تقوم بتصوير ما يقرب من 6 ساعات يوميا لسرعة الانتهاء من مشاهدها مع نهاية الأسبوع.



صوت وصورة

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

أحداث الحلقة 22

شهدت الحلقة رقم 22 من مسلسل صوت وصورة، تهديد المحامية ناردين فرج لعمرو وهبة "وافي" لمحاولة معرفة مكان هروب حنان مطاوع.

تمكن عمرو وهبة من الوصول إلى حنان مطاوع وإقناعها بالبقاء مختفية وساعدها على التواصل مع ابنتها عن طريق تصوير فيديو لهاتطمئن فيه على حالها.

وهددت ناردين فرج بوالدته حال أخفى عنها معلومات في الوقت الذي حاولت فيه زوجة وليد فواز أخذ ابنته.



اتضح أن فدوى عابد زوجة وليد فواز كانت تشعر بالغيرة من حنان مطاوع وحاولت إقناعه بإقامة ابنته معهما، لكن الطفلة رفضت فعايرتهبدفعها أموالا له وأنه لا فائدة منه.



كما حاولت الشرطة معرفة مكان رضوى عن طريق شقيق المحامي صدقي صخر الذي كشف سر كرهه لمراد مكرم الذي تسبب في بعده عن المحاماة لمدة عام بسبب فتاة تحرش بها من قبل وكانت موكلة لديه.