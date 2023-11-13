عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غياب نجوم الفن عن جنازة عثمان محمد علي

صدى البلد

وصل  جثمان الفنان الراحل عثمان محمد علي مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر استعدادا لصلاة الجنازة.

وشهدت جنازة الفنان عثمان محمد علي غياب كل نجوم الفن باستثناء الفنانين إيهاب فهمى وأيمن عزب.

 

وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ ولابنته الفنانة سلوي عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون

 

وتعرض الفنان عثمان محمد علي منذ عام لأزمة صحية طارئة.

جاء ذلك بعد تعرضه لجلطة في المخ، وأعلن الفنان القدير عن أزمته الصحية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

معلومات عن عثمان محمد علي 

بدأ عثمان محمد علي حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية.

 أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم). 

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). 

ومن أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: «عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية، كما اكتشف العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.

الفنان عثمان محمد على الفنانة سلوى عثمان الفنان إيهاب فهمي الفنان أيمن عزب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

كذب في كذب.. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

ترشيحاتنا

أمريكا ومدللتها يستبيحون الأراضي العربية في غزة وسوريا ولبنان.. والمقاومة تضرب بقوة

رفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه.. الصحفيين تتضامن مع الزملاء في رويترز والوفد

قرار حكومي.. مد إعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج لمدة عام

عميد علوم عين شمس: استبدال الميدتيرم بامتحانات فصلية

انتبه .. خطأ شائع عند الصلاة على النبي يقع فيه البعض

غياب نجوم الفن عن جنازة عثمان محمد علي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

15 صورة من مسرحية الحفيد بعد انضمام سما إبراهيم

فيديو

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ