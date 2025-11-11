انتخابات النواب 2025 .. توافد الناخبين على لجنة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقي

شهدت مدرسة الشهيد العقيد عامر عبد المقصود بالدقي اليوم استمرار توافد الأهالي على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء يسودها الحماس والروح الوطنية..

وشهدت اللجنة تواجدًا لافتًا لكبار السن والسيدات، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، مؤكدين دعمهم لمسيرة الاستقرار والتنمية، فيما ساهمت قوات الأمن في تنظيم دخول الناخبين وتيسير عملية التصويت.

كما برز إقبال الشباب بشكل واضح داخل اللجنة، حيث توافدوا منذ الصباح حاملين بطاقات هويتهم، في مشهد يعكس وعي الجيل الجديد بأهمية المشاركة السياسية ودوره في بناء مستقبل البلاد.

وبدأ منذ التاسعة صباحا، التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعدا بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.