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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ أحد أهداف مصر 2030

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذي يتم إنشاؤه بديوان عام المحافظة، ترافقه المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج.

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محافظة سوهاج

ووجه محافظ سوهاج، بتكثيف الأعمال والانتهاء من إنشاء المركز خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لبدء العمل به، مؤكدا أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة هو أحد أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد أن المركز يهدف إلى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

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