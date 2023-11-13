سقطت من الدور الرابع.. جامعة سوهاج تنعى الطالبة سحر حماد بكلية التربية

تنعي جامعة سوهاج ببالغ الحزن والاسى الطالبة سحر حماد أحمد بالفرقة الثانية "أساسي علوم" بكلية التربية، والتي وافتها المنية، منذ قليل؛ إثر سقوطها من الطابق الرابع بمبنى كلية التربية بالمقر الجديد للجامعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما أقدمت طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية بجامعة سوهاج، على إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الرابع بمبنى الكلية بالمقر الجامعي الجديد بسوهاج الجديدة؛ ما نتج عنه لفظها أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من وحدة تأمين جامعة سوهاج، يفيد بسقوط طالبة بكلية التربية "أساسي علوم"، من الطابق الرابع بمبنى الكلية، بالمقر الجامعي الجديد.

وبالإنتقال والفحص تبين سقوط الطالبة "سحر حماد، 20 سنة، طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية قسم أساسي علوم"، من الطابق الرابع بمبنى الكلية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي؛ لبيان سبب الوفاة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.