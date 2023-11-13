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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالبة بتربية سوهاج تُلقي بنفسها من الطابق الرابع بمقر الجامعة الجديد

صدى البلد

أقدمت طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية بجامعة سوهاج، على إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الرابع بمبنى الكلية بالمقر الجامعي الجديد بسوهاج الجديدة؛ ما نتج عنه لفظها أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من وحدة تأمين جامعة سوهاج، يفيد بسقوط طالبة بكلية التربية "أساسي علوم"، من الطابق الرابع بمبنى الكلية، بالمقر الجامعي الجديد.

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وبالإنتقال والفحص تبين سقوط الطالبة "سحر حماد، 20 سنة، طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية قسم أساسي علوم"، من الطابق الرابع بمبنى الكلية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي؛ لبيان سبب الوفاة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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