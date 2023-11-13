موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن تحديد موعد مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقررت الرابطة إقامة المباراة في الرابعة عصر الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار سابع جولات الدوري.

يذكر أن بيراميدز يبدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد التوقف الدولي الجاري، حيث يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في السادسة من مساء الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات.