عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قافلة إجلاء تابعة للهلال الأحمر تلغي مهمتها بعد قصف قريب من مستشفى القدس

صدى البلد

في تحول مروع للأحداث، اضطر الهلال الأحمر الفلسطيني إلى التخلي عن مهمة الإخلاء مع اندلاع أعمال العنف في محيط مستشفى القدس. 

وتصاعد الوضع بعد أن أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن القضاء على خلية تابعة لحماس كانت قد بدأت إطلاق النار على القوات المتمركزة بالقرب من المستشفى.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن الحادث، مشيراً إلى أنه تم تحييد خلية حماس عند مدخل المستشفى وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية. 

واستجابة للأزمة المستمرة، أرسل الهلال الأحمر قافلة ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم المساعدة الأساسية إلى المستشفى.

ومع ذلك، واجهت المهمة الإنسانية تحديات لا يمكن التغلب عليها، واضطرت القافلة إلى التراجع. 

وأصدر الهلال الأحمر بياناً أوضح فيه أن "الظروف الخطيرة التي تشهدها منطقة تل الهوى حيث يقع المستشفى، دفعت إلى اتخاذ قرار العودة، حيث أدى القصف وإطلاق النار المستمر إلى احتجاز الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم داخل المستشفى دون الحصول على الغذاء أو الماء أو الكهرباء".

ولا يزال الوضع على الأرض محفوفًا بالمخاطر، ومصير العاملين في مستشفى القدس معلق على المحك. ويواصل الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر مراقبة تطورات الأزمة وتقييم الخيارات المتاحة لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للأفراد المحاصرين.

ومع استمرار التوترات، يراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب، ويدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإعطاء الأولوية للجهود الإنسانية لضمان سلامة أولئك الذين وقعوا في مرمى النيران.

المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني قصف مستشفى القدس بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

مسيرة تاريخية.. صدمة لجماهير الأهلي حول مستقبل علي معلول مع الفريق

فلسطين| المصابون سيموتون متأثرين بجراحهم.. مدير الشفاء الطبي يحذر من كارثة

أغلبية الأصوات .. تعرف على قرار الزمالك بشأن مدرب الفريق

قرار حكومي عاجل بمنع تصوير المصابين الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية.. تفاصيل

نتنياهو يؤكد استمرار العدوان علي غزة.. ويحذر حزب الله من اللعب بالنار

رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني مصاب بالسرطان لـ زيزو.. ونجم الزمالك يرد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. مي حلمي تتألق أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

غيرت شكله.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام بموسم الرياض

فستان زفاف .. منة فضالي تثير ضجة بظهور لافت | شاهد

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ