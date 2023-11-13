القاهرة تتصدر وجهات السفر للسعوديين خلال إجازة الفصل الدراسي الأول 2023

تصدرت القاهرة ودبي وجهات السفر للمواطنين السعوديين خلال إجازات الفصل الدراسي الأول 2023، بحسب ما أكده مدير عام نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني.

وأوضح المسئول السعودي أن أسباب التوجه إلى القاهرة ودبي، هو عروض الأسعار والقرب الجغرافي وتوافر حجوزات الطيران اليومية، فيما حضرت شرم الشيخ والبحرين في قائمة طلبات المسافرين، وانخفضت طلبات الحجز على المغرب بشكل مؤقت، حسب ما أوردته صحيفة "سبق" السعودية.

من ناحيته، أشار مدير عام شركة الفارس الدولي بجدة محيي الدين حمودة إلى وجود ما يقرب من مئات الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية في الأسبوع، وهو ما يدعم فرصة الوجهات الإماراتية، وعلى رأسها دبي، مع عدم استبعاد القاهرة والمغرب والبحرين.