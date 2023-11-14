تعد المهلبية من الوصفات اللذيذة والشهية، التي يمكن تقديمها للكبار والصغار، كما يمكن تحضير المهلبية بالعديد من الوصفات والطرق المختلفة.

وإليكم طريقة تحضير المهلبية بالخطوات للشيف مصطفى العمدة.

طريقة عمل المهلبية اللذيذة

مقادير عمل المهلبية اللذيذة



2 كوب لبن

2 كوب ماء

4 معالق كبيره نشا

سكر حسب الرغبة

كيس فانيليا

المكون السري “كيس كريم شانتيه”





طريقة عمل المهلبية اللذيذة



في حله علي النار نضع الحليب والماء والسكر والفانيليا والكريم شانتيه والنشا، ونقلب جيدا علي البارد حتي تتجانس المكونات، ونرفعها علي نار متوسطة، ونقلب جيدا إلى أن يصبح القوام متجانسا وكريمي، وترفع من على النار وتغرف فى الأطباق وبعد قليل تغطى وتحفظ في الثلاجة.