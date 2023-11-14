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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بطول 340 مترا.. العراق يفتتح رصيفا نفطيا في ميناء خور الزبير

نفط العراق
نفط العراق

افتتحت الشركة العامة لموانئ العراق، مشروع الرصيف النفطي الجديد في ميناء خور الزبير، بطول 340 مترا، وذلك ضمن المرحلة الثانية لمشاريع القرض الياباني.

وبحسب مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، فإن "المشروع سينعكس إيجاباً على تعزيز إيرادات الشركة ورفد خزانة الدولة"، طبقاً لبيان صادر عن وزارة النقل العراقية.

وأفاد البيان بأن "لليابان شراكات حقيقية مع العراق، لا سيما في مجال تطوير البنى التحتية، عبر قروض الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي (جايكا)، التي تم من خلالها تنفيذ عديد من المشاريع في قطاع الموانئ.

وبحسب معاون مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، عادل دشر، فإن "الشركة عملت جاهدة على تطوير البنى التحتية من خلال خطين متوازيين، الأول إنشاء ميناء حديث ومتطور (ميناء الفاو الكبير)، والذي يشهد اليوم نسب إنجاز متقدمة جدا..  والثاني هو تطوير البنى التحتية لموانئها الموجودة حاليا من خلال مشاريع استراتيجية مهمة".

وتابع: "مشاريع القرض الياباني في موانئنا كثيرة حيث تم تطوير موانئ أم قصر بأكثر من مشروع، بالإضافة الى تطوير ميناء خور الزبير النفطي التخصصي".

وكشف أن هناك مشروع آخر قد اكتمل، وهو مشروع الرصيف الخدمي "وهو ليس رصيف خدمة فقط، وإنما هناك بنايات ملحقة به مثل بناية قسم الحفر البحري، وبناية التنوير البحري، بالإضافة إلى الورش وغيرها‏".

العراق الشركة العامة لموانئ العراق الرصيف النفطي ميناء خور الزبير وزارة النقل العراقية

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