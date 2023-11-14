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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

جندي إسرائيلي يرفع
جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكًا" على شاب فلسطيني.. شاهد

الشجاعة والثبات لا يتصف بها الرجال فقط، بل هناك صغار وشباب يافعين يمكنهم تلقين العالم درسًا في البسالة والقوة خاصة لدى شعب فلسطين، الذي نشأ صغاره على المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ورفض الواقع المفروض عليهم.

وظهرت البسالة والشجاعة وعدم الخوف جلية في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لشاب فلسطيني يقف أمام إحدى البنايات في مواجهة جندي إسرائيلي وهو يرفع سلاحه عليه ضاحكًا.

الثبات والقوة

أظهر الفيديو الجندي الإسرائيلي وهو يقف خلف سور موجه سلاحه أمام شاب فلسطيني وهو يضحك فتمثلت ردة فعل الشاب في الثبات في مكانه والابتسام للجندي الإسرائيلي والتحدث معه.

وكتب على الفيديو الذي تفاعل معه مئات المتابعين "سبحان الله.. ليس هناك أدنى خوف على أرض فلسطين" وذلك بلغة الملايو التي يتحدث بها سكان ماليزيا وسنغافورة وبروناي.

@wak.jamal08 ALLAHHUAKBAR 🇵🇸🇵🇸 #prayforpalestine♥️🇦🇪 #fyp #viral ♬ suara asli - wak jamal

وفي السياق، أعربت بعض الصحف الإسرائيلية عن مخاوفها من تعرض إسرائيل لعزلة دولية بسبب حربها على غزة الآن حيث نُشِر مقالًا في صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) يعبر فيه عن مخاوف الكاتب من عزلة شعب الدولة اليهودية مثلما حدث مع اليهود على يد النازيين فيما يعرف باسم الهولوكوست (الإبادة الجماعية التي تعرض لها 6 مليون يهودي أوروبي على يد ألمانيا النازية وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية).

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جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

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