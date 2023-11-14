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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم بطولة الثقافة الرياضية

بطولة الثقافة الرياضية
بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

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وبدأت البطولة بالمنافسة بين الكليات داخل الحرم الجامعي، حيث كانت المنافسة شرسة بين الكليات للحصول على المراكز الثلاثة الأولى، للوصول إلى اللقاء النهائي بين كليات الحرم وكليات خارج الحرم.

وكان اللقاء الأول داخل الحرم في ضيافة كلية الصيدلة، بينما يقام اللقاء الثاني خارج الحرم في ضيافة كلية التربية الرياضية بالجزيرة.

وتأتي هذه البطولة تأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، مما ينعكس إيجابيا على تحصيلهم الدراسي.

وقد أقيمت البطولة تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.
 

بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان
بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان
بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان
بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان
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