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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق خدمة الترجمة السريعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن تقديم خدمة الترجمة السريعة والمراجعة للاعتماد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

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وأوضح المركز أنه يمكن تقديم الخدمة واستلام الأوراق خلال يومين فقط.

وأضاف المركز أنه يقدم خدمة ترجمة شهادات التخرج ليسانس - دراسات عليا، بجانب التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل، وترجمة بيان الدرجات، وترجمة ملخص الرسائل والأبحاث، وإثبات القيد للسفر.

كما يوفر المركز ترجمة إفادات السفر للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشهادات الميلاد، ووثيقة الزواج والطلاق.

وأشار المركز إلى أنه الجهة الوحيدة المنوط بها ترجمة ومراجعة المستندات من العربية وإلى جميع اللغات الأجنبية والعكس طبقًا للائحة مجلس الوزراء المعتمدة.

مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان
مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان
مركز اللغات جامعة حلوان خدمة الترجمة السريعة الدكتور السيد قنديل كلية الاداب Jobs Education

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