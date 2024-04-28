جهاد الحرازين: أمريكا الداعم الأول لإسرائيل ولن تسمح باعتقال نتنياهو ووزراءحكومته.. فيديو

قال الدكتور جهاد الحرازين استاذ العلوم السياسية أن نتنياهو وحزب الليكود لديه اعتقاد أنه كلما طال أمد الحرب كلما استعاد شعبيته وهو بالفعل ما حدث فقد ارتفع تأييد حزب الليكود من ٣٠ ٪ إلى ٤٥ ٪ وهو يستخدم ورقة الهجوم على رفح كأداة لتأخير استقالة الحكومة والبقاء لأطول فترة في الحكم والتهرب من العقوبات الداخلية والخارجية.

وأوضح الحرازين في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أنه حتى لو توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق أو لم يتفقوا سيعرقل نتنياهو الهجوم على رفح حتى يكسب أكبر قدر من الوقت للتهرب من العقوبات التي تنتظره.

وأضاف أن نتنياهو وحكومته يضغطون على أمريكا والاتحاد الأوروبي للضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لعدم إصدار أي عقوبات أو أوامر اعتقال بحقهم مؤكدا أن أمريكا الداعم الأول لإسرائيل لن تسمح بذلك.

https://youtu.be/Tg0v1O6zRkc?si=i0KNHVNnZx0SESz5