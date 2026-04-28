الأنبا ميخائيل يقود التسبحة الشهرية لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل - أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل - أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها تسبحة نصف الليل (الشهرية) بكاتدرائية السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان، بحضور لفيف من مجمع كهنة الإيبارشية، ومكرسات الأنبا برسوم، ومرتلي كنائس الايبارشية، والخدام وشعب الإيبارشية.

 

التسبحة الشهرية 

وقد تأمل نيافته خلال التسبحة في "أَمَّا الرَّبُّ الإِلَهُ فَحَقٌّ. هُوَ إِلَهٌ حَيٌّ وَمَلِكٌ أَبَدِيٌّ." (إر ١٠:١٠)، وهو التدريب الشهري.

جدير بالذكر أن التداريب السابقة: -
١- "اشْكُرُوا الرَّبَّ لأَنَّهُ صَالِحٌ، لأَنَّ إِلَى الأَبَدِ رَحْمَتَهُ." (مز 118: 29).
٢- "هأَنَذَا صَانِعٌ أَمْرًا جَدِيدًا. الآنَ يَنْبُتُ. أَلاَ تَعْرِفُونَهُ؟ أَجْعَلُ فِي الْبَرِّيَّةِ طَرِيقًا، فِي الْقَفْرِ أَنْهَارًا." (إش 43: 19)
٣- "لأَنِّي أَنَا سَاهِرٌ عَلَى كَلِمَتِي لأُجْرِيَهَا»." (إر 1: 12).
٤- "هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: قَدْ ذَكَرْتُ لَكِ غَيْرَةَ صِبَاكِ، مَحَبَّةَ خِطْبَتِكِ." (إر 2: 2).
٥- "وَأُعْطِيكُمْ رُعَاةً حَسَبَ قَلْبِي، فَيَرْعُونَكُمْ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْفَهْمِ." (إر3: 15).
٦- "«لأنَّهُ هكذا قالَ الرَّبُّ لرِجالِ يَهوذا ولأورُشَليمَ: احرُثوا لأنفُسِكُمْ حَرثًا ولا تزرَعوا في الأشواكِ" (إر4: 3).
٧- "«طُوفُوا فِي شَوَارِعِ أُورُشَلِيمَ وَانْظُرُوا، وَاعْرِفُوا وَفَتِّشُوا فِي سَاحَاتِهَا، هَلْ تَجِدُونَ إِنْسَانًا أَوْ يُوجَدُ عَامِلٌ بِالْعَدْلِ طَالِبُ الْحَقِّ، فَأَصْفَحَ عَنْهَا؟" (إر 5: 1).
٨- "«هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: قِفُوا عَلَى الطُّرُقِ وَانْظُرُوا، وَاسْأَلُوا عَنِ السُّبُلِ الْقَدِيمَةِ: أَيْنَ هُوَ الطَّرِيقُ الصَّالِحُ؟ وَسِيرُوا فِيهِ، فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ." (إر 6: 16).
٩- "هكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ إِلهُ إِسْرَائِيلَ: أَصْلِحُوا طُرُقَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ فَأُسْكِنَكُمْ فِي هذَا الْمَوْضِعِ." (إر 7: 3).


١٠- "بَلِ اللَّقْلَقُ فِي السَّمَاوَاتِ يَعْرِفُ مِيعَادَهُ، وَالْيَمَامَةُ وَالسُّنُوْنَةُ الْمُزَقْزِقَةُ حَفِظَتَا وَقْتَ مَجِيئِهِمَا. أَمَّا شَعْبِي فَلَمْ يَعْرِفْ قَضَاءَ الرَّبِّ!" (إر 8: 7).
١١- "بَلْ بِهَذَا لِيَفْتَخِرَنَّ الْمُفْتَخِرُ: بِأَنَّهُ يَفْهَمُ وَيَعْرِفُنِي أَنِّي أَنَا الرَّبُّ الصَّانِعُ رَحْمَةً وَقَضَاءً وَعَدْلًا فِي الأَرْضِ، لأَنِّي بِهَذِهِ أُسَرُّ، يَقُولُ الرَّبُّ" (إر 9: 24). 

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حُلوان إيبارشية حُلوان

