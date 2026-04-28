انطلاقة جديدة لخدمة سكان الشروق عبر منظومة نقل حديثة ومتكاملة

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وربط المدن الجديدة بوسائل النقل الحديثة، أعلنت وزارة النقل بدء تشغيل تجريبي لمنظومة نقل جديدة بمدينة الشروق، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتعزيز التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف.

بدء التشغيل التجريبي

أعلنت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أنه تقرر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2026 بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل آمنة ومنظمة وموثوقة لربط مدينة الشروق وأحيائها المختلفة بمحطة الشروق للقطار الكهربائي الخفيف LRT، من خلال تشغيل عدد 18 ميني باص حديثة ومكيفة موزعة على ثلاث مسارات.

وفي هذا الإطار ، قال رامي زكريا رئيس مجلس إدارة إحدى شركات النقل الجماعي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات النقل داخل المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي سيساعد على قياس مدى كفاءة المسارات ومدى إقبال المواطنين عليها.

وأضاف أن التنسيق بين الجهات المعنية ساهم في وضع خطة تشغيل مرنة تتماشى مع مواعيد القطار الكهربائي الخفيف، بما يضمن تقليل زمن الانتظار وتحقيق سهولة الانتقال للركاب بين وسائل النقل المختلفة.

وأكد أن الشركات المشاركة حريصة على تقديم خدمة متميزة من خلال توفير سيارات حديثة ومكيفة، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في عدد الخطوط والمركبات وفقا لاحتياجات المواطنين.

تقديم أعلى مستويات الخدمة

وأوضح بيان الجهاز أنه سيتولى خلال الفترة القادمة تشغيل خطوط نقل جماعي جديدة للربط بين المدن الجديدة ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT لتقديم أعلى مستويات الخدمة لنقل جمهور الركاب.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتوفير منظومة نقل آمنة ومستدامة وموثوقة، وربط المجتمعات العمرانية الجديدة بوسائل النقل الجماعي الحديثة، وتعظيم استخدام النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، تمهيدًا لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل وتنظيم منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمجتمعات العمرانية.