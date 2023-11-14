احذري هذه العلامات تشير إلي الإصابة بتسمم الحمل

تسمم الحمل هو مضاعفات تحدث عند بعض النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول، ويمكن أن يكون لتسمم الحمل آثار مدمرة على كل من الأم والطفل.

ويمكن أن يؤدي تسمم الحمل إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف الأعضاء ومشاكل صحية خطيرة أخرى للمرأة، وهو يحدث للنساء أثناء الحمل أو بعد الولادة ويسبب مضاعفات صحية خطيرة ، بما في ذلك النوبات والفشل الكلوي.. فهو حالة خطيرة تتطلب تدخل علاجي سريع.

ونرصد في هذا التقرير علامات تسمم الحمل واسبابه وطرق الوقاية منه وفقا لموقع feminain



علامات تسمم الحمل

يمكن أن تشتمل الأعراض على التالي:

ارتفاع ضغط الدم، إذا لم تكن تعاني من ارتفاع ضغط الدم من قبل.

انتفاخ شديد في اليدين والوجه

ظهور بروتين في البول

تورم شديد في الكاحلين لا يزول

الشعور بصداع شديد لا يستجيب للأدوية

زيادة مفاجئة في الوزن

تغيرات في الرؤية مثل ازدواجية أو عدم وضوح الرؤية

ألم في البطن وخاصة في الجزء

العلوي من البطن

ضربات قلب متسارعة

لون البول داكن

انخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم

وظائف الكلى غير طبيعية

قيء أو غثيان غير طبيعي

ضيق التنفس الناجم عن وجود السوائل في الرئتين

صداع مفاجئ

ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو الكتف

تغيرات في الرؤية (رؤية ضبابية ، رؤية مزدوجة)

انتفاخ شديد في الوجه أو اليدين

زيادة الوزن المفاجئة لأكثر من 5 أرطال في يوم واحد

قلة إنتاج البول

فإذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فمن المهم الاتصال بمقدّم الرعاية الصحية في الحال.

الوقاية من تسمم الحمل:

اتباع نظام غذائي صحي أثناء الحمل

ممارسة الرياضة مثل المشي بمعدل 30 دقيقة يوميا ويمكنك استشارة طبيبك حول مقدار التمرين المناسب لك.

السيطرة على أمراضك المزمنة ومتابعتها إن وجدت.

حافظي على نظافة أسنانك جيدًا قبل وأثناء الحمل.

احرصي على تناول الفيتامينات التي يصفها لك الطبيب بانتظام، وخاصة فيتامين د، فقد وجدوا أن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل.