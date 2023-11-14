عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تساعدنا على فهم أسرار الكون| باحثون يكتشفون أسرارًا مذهلة عن المادة المظلمة الباردة

صدى البلد

اكتشف فريق من الباحثين تقلبات في توزيع المادة المظلمة في الكون على مقاييس أصغر من المجرات الضخمة باستخدام أقوى مقياس في العالم.

ووفقا لموقع “ساينس”، اكتشفوا الملاحظات الفريدة عن تقلبات المادة المظلمة في مستوى المجرات، مما يؤكد نظريات المادة المظلمة الباردة ويقدم رؤى جديدة حول تكوين الكون.

txt

بعد دعمها للمتحولين جن،سيا.. إفلاس الشركة المالكة لـ «ملكة جمال الكون»

txt

كما لم نره من قبل.. مسبار إقليدس يلتقط صورا مذهلة لـ الكون

ورصدوا تغيرات المادة المظلمة، في جمهورية تشيلي، عبر رصد جسم على مسافة 11 مليار سنة ضوئية من الأرض، وكان الجسم عبارة عن كوازار ذو عدسة، وتلك المرة الأولى التي اكتشفت فيها التقلبات المكانية للمادة المظلمة للكون على بعد 30.000 سنة ضوئية.

أظهرت هذه العملية المادة المظلمة الباردة، حتى على المقاييس الصغرى من المجرات الهائلة، وستساعدنا على فهم أسرار الكون البعيد، وستوضح معلومات أكثر عن الطبيعة للمادة المظلمة.

ووجد الباحثين تقلبات في كثافة المادة المظلمة، وتلك النتيجة أثبتت نظرية أن المادة المظلمة لا توجد فقط في المجرات الضخمة لوجودها موزعة في نطاقات أصغر لم تُعرف بعد.

وقُدم البحث في ورقة بحثية بعنوان [قياس ALMA لأطياف قدرة العدسات بمقياس 10 كيلو فرسخ فلكي تجاه الكوازار المُعدس MG J0414+0534]، وكُتب البحث العلمي بقلم «KT Inoue et al» وتم نشره في مجلة الفيزياء الفلكية.

يعتقد العلماء والباحثين في علم الفلك والفضاء بأن النجوم والمجرات نتجت بسبب نمو جاذبية تقلبات المادة المظلمة، وانجذاب كل من الهيدروجين والهيليوم في كتل ضخمة للمادة المظلمة، تسمى "الكوارزر".

يقع كوارزر MG J0414+0534 في اتجاه كوكبة الثور كما يُرى من عدسة تقع على كوكب الأرض.

البحث العلمي الباحثين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

ترشيحاتنا

رخصة القيادة 2024.. مشفرة بـ شريحة وتحمل نوع المركبة | صور

طعمه يجنن| مظاهرة حب لـ«بسكوت المدارس» على فيس بوك.. ومناشدات لإتاحته بالأسواق

كتائب القسام وسرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال في مواقع مختلفة بغزة.. فيديو

آي صاغة: 475 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب منذ بداية حرب غزة

استبعد أحمد فتوح ومحمد صبحي من منتخب مصر .. تفاصيل

وكالة ‎ستاندرد آند بورز تخفض توقعاتها لنمو ‎اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ