تساعدنا على فهم أسرار الكون| باحثون يكتشفون أسرارًا مذهلة عن المادة المظلمة الباردة

اكتشف فريق من الباحثين تقلبات في توزيع المادة المظلمة في الكون على مقاييس أصغر من المجرات الضخمة باستخدام أقوى مقياس في العالم.

ووفقا لموقع “ساينس”، اكتشفوا الملاحظات الفريدة عن تقلبات المادة المظلمة في مستوى المجرات، مما يؤكد نظريات المادة المظلمة الباردة ويقدم رؤى جديدة حول تكوين الكون.

ورصدوا تغيرات المادة المظلمة، في جمهورية تشيلي، عبر رصد جسم على مسافة 11 مليار سنة ضوئية من الأرض، وكان الجسم عبارة عن كوازار ذو عدسة، وتلك المرة الأولى التي اكتشفت فيها التقلبات المكانية للمادة المظلمة للكون على بعد 30.000 سنة ضوئية.

أظهرت هذه العملية المادة المظلمة الباردة، حتى على المقاييس الصغرى من المجرات الهائلة، وستساعدنا على فهم أسرار الكون البعيد، وستوضح معلومات أكثر عن الطبيعة للمادة المظلمة.

ووجد الباحثين تقلبات في كثافة المادة المظلمة، وتلك النتيجة أثبتت نظرية أن المادة المظلمة لا توجد فقط في المجرات الضخمة لوجودها موزعة في نطاقات أصغر لم تُعرف بعد.

وقُدم البحث في ورقة بحثية بعنوان [قياس ALMA لأطياف قدرة العدسات بمقياس 10 كيلو فرسخ فلكي تجاه الكوازار المُعدس MG J0414+0534]، وكُتب البحث العلمي بقلم «KT Inoue et al» وتم نشره في مجلة الفيزياء الفلكية.

يعتقد العلماء والباحثين في علم الفلك والفضاء بأن النجوم والمجرات نتجت بسبب نمو جاذبية تقلبات المادة المظلمة، وانجذاب كل من الهيدروجين والهيليوم في كتل ضخمة للمادة المظلمة، تسمى "الكوارزر".

يقع كوارزر MG J0414+0534 في اتجاه كوكبة الثور كما يُرى من عدسة تقع على كوكب الأرض.