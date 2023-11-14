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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم السيطرة على العديد من المقرات الحكومية والأمنية التابعة لحماس|فيديو

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات اللواء المدرع السابع ولواء مشاة جولاني استولت على العديد من المباني الحكومية لحماس في أحياء الشيخ إجلين ورمال في مدينة غزة.


ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه من بين المواقع التي استولت عليها قوات الاحتلال برلمان حماس ومجمعها الحكومي ومقر الشرطة.


وأشار جيش الاحتلال إلى أن القوات استولت على منزل الحاكم في غزة، الذي يضم مكاتب حماس وجناحها العسكري وشرطتها، ومكاتب قسم الاستخبارات في حماس، ومواقع أخرى كانت تستخدم للتحضير لهجوم 7 أكتوبر.

وأضاف أنه استولى أيضا على مبنى كلية الهندسة في جامعة غزة، الذي "كان بمثابة معهد لإنتاج الأسلحة وتطويرها"، ومجمع حماس آخر به قاعدة تدريب ومركز قيادة وغرف استجواب وزنزانات احتجاز.

وأظهرت الصور المسربة على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، جنود الجولان داخل مبنى برلمان غزة ومقر الشرطة العسكرية.

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