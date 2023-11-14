برلماني: المعرض الأفريقي للتجارة البينية منصة شاملة لزيادة الفرص الاستثمارية بالقارة السمراء

اعتبر النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية، بمثابة دليل على دعم مصر لدول القارة السمراء للتوسع في حركة التجارة وزيادة الفرص الاستثمارية مما يحقق التنمية المستدامة للشعب الأفريقي.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة على القيام بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات لتحقيق التنمية الشاملة لدول القارة السمراء.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المعرض يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة، بالإضافة إلى تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن النسخة الثالثة من المعرض تأتي في ظل تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن المعرض يعد فرصة كبيرة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة بالمعرض، ورسالة للعالم بأن أفريقيا مستعدة للتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية.

ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن رؤية مصر لدعم للتنمية الشاملة في القارة السمراء تتفق مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063، خاصة فيما يتعلق بدعم الشباب الأفريقي الذي يمثل ركيزة المستقبل للقارة.