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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منصة أكسيوس: شركة صهيونية تضغط على واشنطن لرفع الحظر عنها

أسيرات الاحتلال
أسيرات الاحتلال

يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى مجموعة NSO Group، صانعة برامج التجسس المثيرة للجدل، للمساعدة في تعقب الذين اختطفتهم حماس الشهر الماضي، وفقًا لمصدر مطلع، وفق ما ذكرت منصة أكسيوس الأمريكية.


تعرضت شركة NSO لانتقادات شديدة لتزويد الحكومات بتكنولوجيا المراقبة التي تستخدمها للتجسس على الصحفيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

 

وتقوم شركة NSO أيضًا بحملة ضغط نشطة في الولايات المتحدة لإزالة التكنولوجيا الخاصة بها من قائمة جديدة تحظر على الوكالات الفيدرالية استخدام برامج التجسس الخاصة بها، بالإضافة إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية .


وفقًا للمصدر المرتبط بـ NSO، من المحتمل أن تستخدم العديد من الوكالات الإسرائيلية برنامج بيجيسوس - وهو برنامج ضار يمكن أن يتسلل إلى جهاز الهدف دون علمه للمساعدة في تعقب الأشخاص الذين اختطفتهم حماس.

وقال المصدر،  إنه يمكن استخدام برنامج بيجيسوس للاستفادة من إشارات الهاتف الخليوي لتقييم من كان على الأرض أثناء هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر وحركة تلك الإشارات الخلوية قبل الهجوم وبعده. 

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