طعمه يجنن| مظاهرة حب لـ«بسكوت المدارس» على فيس بوك.. ومناشدات لإتاحته بالأسواق

حظي “بسكوت التغذية المدرسية” خلال الفترة الأخيرة بإعجاب وحب وإشادة معظم الأسر المصرية، لدرجة أنه بالتزامن مع حملة المقاطعة الأخيرة، ظهرت بعض الأصوات على السوشيال ميديا تنادي بإتاحة هذا المنتج في الأسواق ليكون بديلا مصريا لمنتجات المقاطعة.

وفي هذا الإطار، رصد موقع “صدى البلد” أبرز التعليقات الإيجابية التي حظي بها “بسكوت التغذية المدرسية” من المصريين على السوشيال ميديا.

وقالت داليا يونس: “الويفر فظيع عايزة ألاقي زيه بيتباع مش عارفة أوصل للمصدر”.

وقالت دعاء عثمان: “وأنا صغيرة مكنتش باكله خالص ولا بحبه، دلوقتى بتخانق مع ولادى عليه”.

فيما قالت ياسمين جويلي: “بجد طعمه يجنن ومشبع والسكر فيه قليل، شجعوا منتجات مصر”.

وقال حسن زاهر: “لو كل المنتجات المصرية تكون بجودة وطعم بسكوت المدارس كانت مصر هتكون فى مكان تانى خالص”.

وقال صالح مدحت: “بسكوت المدارس الايام دى شكل وطعم وجودة فى حتة تانية خالص”.

وقال فارس الصعيدي: “يا ريت الشركة توسع إنتاج بسكوت المدارس ده وتنزلوا في السوق علشان مش كل يوم أنا واخويا هنمسك فى بعض عليه”.

وقالت شروق حمزة: “بعد إذن كل أنواع البسكوت الموجودة في السوق بس بسكوت المدارس ده عدا كل الحدود والله حلو جدا جدا”.

إشادات واسعة بـ بسكوت المدارس في مصر

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بوست لتحية صانعي بسكوت التغذية المدرسية، نصه كالتالي: “الراجل اللي بيعمل بسكويت المدارس دا لازم يتعمله تمثال ذهب والله العظيم”.

كما انتشر بوست آخر يقول: “نناشد الشركة راعية إنتاج بسكوت المدارس إنهم ينزلوا البسكوت دة للسوق لأن إحنا محتاجين الجودة دي، ده أفضل وأجمل بسكوت ممكن تجربة في حياتك”.

مكوناته مفيدة

جدير بالذكر أن وجبات التغذية المدرسية تم تطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مدعمة بالفيتامينات والحديد لمواجهة بعض أمراض سوء التغذية والأنيميا والتقزم، ولا تتوفر في الأسواق لكنها مخصصة للطلاب في المدارس.

ويدخل اللبن كمصدر للبروتين والكالسيوم، والكربوهيدرات والحديد، مع إضافة الفيتامينات والأملاح لـ بسكوت التغذية المدرسية.

واهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بتطوير منظومة وجبات التغذية المدرسية التي يتم تقديمها لطلاب المدارس بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً للمرحلة الثانوية أثناء فترة الدراسة.

ويتم إعداد وجبات التغذية المدرسية تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة الزراعة، وهناك ملايين الطلاب في المدارس الحكومية يحصلون على الوجبات المدرسية يوميا.

وقد تقرر مراجعة مكونات وجبات التغذية المدرسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل المعهد القومي للتغذية، واعتماده لها، إلى جانب تسجيل المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما أصبح هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة الصحة فيما يتعلق بتطبيق حوكمة كاملة لقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التغذية المدرسية.

وفى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التغذية المدرسية، فقد تم تجهيز مراكز تابعة لشركة "سايلو فودز" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة على مستوى المحافظات لتعبئة الوجبات المدرسية.

ولضمان وصول وجبات التغذية المدرسية سليمة للطلاب، قامت شركة "سايلو فودز" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بإعداد خرائط بمواقع المدارس، ومسافات الطرق، ومركبات التوصيل، وأجهزة الباركود، وأزمنة الشحن والتفريغ، إلى جانب التعاقد مع الشركات الكبرى الموردة لباقي أصناف ومكونات الوجبات.

وأصبحت العناصر الغذائية الموجودة في وجبات التغذية المدرسية تكفي من 25 إلى 30% من احتياجاتهم اليومية، مما يساهم في تمتع الطلاب بصحة جيدة وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

وتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف لإرسال خبراء دوليين لتوثيق تجربة مصر في تطوير الوجبات المدرسية بما يطابق المواصفات القياسية العالمية، أسوة بالتوثيق العلمي الذي أجرته منظمة الصحة العالمية لمبادرة رئيس الجمهورية "للقضاء على فيروس سي" كتجربة رائدة في مجال الصحة العامة.

وتم عقد ورش عمل لأخصائيي الفنون الجميلة لتصميم رسومات جاذبة للطلاب على أغلفة تلك الوجبات، مع ربط تصميم أغلفة الوجبات بشعار مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وشعار "جيل بكره يكبر بصحة" لتشجيع الطلاب على تناول تلك الوجبات المفيدة، ما ينعكس بالإيجاب على التحصيل الدراسي لهم خلال اليوم المدرسي.

وتتنوع وجبات التغذية المدرسية بين الصفوف الدراسية المختلفة، ومن ضمن مكونات وجبات التغذية المدرسية بسكويت سادة وعصير ولبن وبسكوت محشو بالعجوة، حيث تم العمل على توفير بسكوت به تركيبة من المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الطفل، ومدعم من التركيبة التي يؤكد عليها برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى عصير مركز على جودة عالية أو ألبان.

بسكوت المدارس

بسكوت المدارس

بسكوت المدارس

بسكوت المدارس

بسكوت المدارس

بسكوت المدارس

بسكوت المدارس

بسكوت المدارس

بسكوت المدارس

بسكوت المدارس