جامعة حلوان: انتخابات الاتحادات الطلابية تدريب على حرية الرأي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 -2024 ستعقد في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في موعدها المحدد من قبل المجلس، حيث تجرى خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي .

وصرح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان بأن الاتحادات الطلابية والانتخابات تدرب الطلاب على الديموقراطية وتعطيهم حرية الرأي من خلال خطط تنفذ ضمن الأنشطة الجامعية.

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان: تهدف الاتحادات الطلابية إلى تطوير مهارات القيادة لدى شباب الجامعات المصرية وتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل وتعزيز الولاء والانتماء.

واستضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان اليوم، الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي" نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية.

وتأتى الندوة في إطار حرص الجامعة على دورها في نشر الوعي وتنمية المشاركة المجتمعية لدى طلابها.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب.

وقال إن ضيوف الندوة نموذج يحتذى بهم، موضحا أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة، لأنها تسهم في بناء شخصية الطالب بشكل أفضل.

وأضاف أنها العامل الأساسي لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وذكر رئيس جامعة حلوان أن مهمة الجامعة هي إعداد الشباب إعدادًا جيدًا، وحث على الدور المهم للأسرة والمرأة المصرية في إعداد وتأهيل الشباب، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية هي كل المجتمع، فهي من تنشئ الطالب والطالبة السوية، ولها دور أساسي في بناء المجتمع.

وتحدث "قنديل" عن أهمية المشروعات والإنجازات التي تشهدها مصر، ودور الشباب في استكمال تلك الإنجازات.

كما حث الطلاب على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة، مشددا على أهمية وحدة الصف المصري، ومؤكدًا أن بلدنا تحتاج أن نكون صفًا واحدًا ونظهر أمام العالم متماسكين كوحدة واحدة.

وحضر الندوة نخبة من أعضاء مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، وهم الدكتورة غادة علي، عضو مجلس نواب، ومحمد عبد العزيز، عضو مجلس نواب، وأحمد فتحي، عضو مجلس نواب، ومحمد السباعي، عضو مجلس نواب، وحسن شاهين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأكدوا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالشباب من خلال المشروعات القومية الضخمة، مشيرين إلى أن الهدف من الندوة هو تعزيز التواصل مع الشباب وتوضيح أهمية مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات، ما يسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وشددوا على أهمية استمرار التواصل مع الشباب من طلاب الجامعات المصرية، وإتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وأفكارهم، لا سيما فى ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهم، انطلاقًا من قناعتها بقدرات وإمكانيات وطاقات الشباب المصرى على التحدي والتفوق فى جميع المجالات.

وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من الطلاب، حيث تم فتح باب الحوار والاستماع لجميع تساؤلاتهم وآرائهم.

وعقدت الندوة تحت إشراف وحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت، أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

وأجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بكلية التربية، استقبله خلالها الدكتور حسام حمدي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية وعدد من رؤساء الأقسام.

وهدفت الجولة إلى متابعة سير العملية التعليمية بالكلية، حيث شدد قنديل على ضرورة التدريب العملي للطلاب، وأن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة اللغوية، ليكونوا مؤهلين بشكل أفضل لسوق العمل.

كما حث رئيس الجامعة على ضرورة تطوير معامل الكلية ورفع كفاءتها، لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للحصول على تعليم ذي جودة عالية.

وأوصى قنديل خلال الجولة بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي، مع التركيز على وجود مقررات دراسية جماعية تكون قابلة للتطوير.

وأكد سعى الجامعة لتفعيل التعليم المدمج في الكليات النظرية، وتوفير فرص تدريب عملية للطلاب.

وشدد قنديل على أهمية الانتماء والترابط لتحقيق أهداف الكلية، وإعداد خريج متميز في سوق العمل يكون قدوة ونموذجًا يحتذى به.

كما دعا إلى تعظيم الاستفادة من قسم تكنولوجيا التعليم بالجامعة، من خلال برامجه الحديثة، لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة حلوان على الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتخريج كوادر مؤهلة تساهم في تنمية المجتمع.