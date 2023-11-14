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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اتحاد الناشرين يعلن عن إطلاق مهرجان للكتاب في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، أنه فى ضوء قيام مجلس إدارة الاتحاد بالبحث عن قنوات لتسويق إصدارات الناشرين، فقد تم الاتفاق مع اللواء محافظ سوهاج على تنظيم مهرجان فى نادى محليات سوهاج فى كورنيش النيل.

وأوضح اتحاد الناشرين المصريين أن ستتم إقامة المهرجان خلال الفترة من 5 ديسمبر المقبل حتى 18 من نفس الشهر، فى موقع مناسب وفى مكان مميز على النيل، وسيتم تجهيزه بالاستاندات اللازمة.

وأضاف اتحاد الناشرين المصريين كما يتوفر بالموقع أماكن مميزة لإقامة الناشرين خلال فترة المهرجان، إلى جانب وجود خدمات إذ يوجد عدد 2 كافيتريا ومطعم داخل المعرض.

كما سيتم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات على هامش المعرض من خلال عقد عدة ندوات لكبار الكتاب والفنانين وعقد حفلات توقيع كتب للناشرين، وتقديم خدمات مميزة لجذب الجمهور للمعرض.

وناشد اتحاد الناشرين المصريين أصحاب دور النشر الراغبة فى الاشتراك سرعة سداد قيمة الاشتراك للاتحاد بواقع 500ج للمتر والمساحات 9، 12، 15، 18 م، علما بأن الحجز بأسبقية السداد، حيث أن المساحة محدودة، وذلك فى موعد غايته أسبوع من تاريخه، علما بأنه سيتم إتاحة جناح مجمع للناشرين الجدد للمشاركة فى المعرض، وسيتم الإعلان عن آلية شحن الكتب والترتيب لحجز حفلات التوقيع، ودعما من الاتحاد للمشاركين سيقوم الاتحاد بشحن عدد 10 كراتين كتب مجانا لكل جناح مساحته 12م.

اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده إصدارات الناشرين محافظ سوهاج نادى محليات سوهاج

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