تناولت فترة حكم أحمد بن طولون.. تفاصيل رواية القطائع| فيديو

أكدت دكتورة ريم بسيوني، أستاذ علم اللغويات بالجامعة الأمريكية، أن روايتها "قطائع" تناولت شخصية أحمد بن طولون، مشيرة إلى أن الرواية اتخذت جانبا من الصوفية.

وقالت ريم بسيوني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، إن الرواية تدور أحداثها في عهد الحاكم أحمد ابن طولون، وتضم ثلاث حكايات تاريخية، الحكاية الأولى، عن "ميسون"، أما الثانية عن "حلم أحمد"، والحكاية الثالثة باسم "العهد".

قابل حسن والده بالشر

وتابعت أستاذ علم اللغويات بالجامعة الأمريكية، أنها اختارت شخصية أحمد بن طولون لأنه قدم كل الخير لنجله، ولكن نجله قابل حسن والده بالشر.