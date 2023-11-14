جامعة حلوان: نوجه بتسهيل كافة الإجراءات والأوراق الخاصة بذوي الهمم.. وقنديل: نعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم تحقيقا للتنمية

رئيس جامعة حلوان: نوجه بتسهيل كافة الإجراءات والأوراق الخاصة بذوي الهمم بالجامعة

نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على إنشاء إدارة لمتابعة شكاوى الطلاب من ذوي الهمم

مدير مركز التميز جامعة حلوان: المركز يهدف لتذليل أي عقبات أمام الطلاب من ذوي الهمم

تحرص جامعة حلوان على دعم الطلاب ذوي الهمم (الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة) بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة جامعة حلوان ان الجامعة تعد من أكبر الجامعات التي تضم داخل كلياتها طلاب من ذوى الهمم أصحاب الإعاقات الجسدية وتقوم جامعة حلوان من خلال الوحدات الخاصة داخل الجامعة من تقديم الدعم وتذليل أى عقبات أمامهم .

وقد تابع رئيس جامعة حلوان ان الجامعة أصدرت قرار بتسهيل أي إجراءات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من تقديم الملفات للمستجدين و استخراج أي أوراق من الجامعة ، وإعفائهم من بعض الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات ، وذلك وفقا للقواعد التي ينص عليها قانون تنظيم الجامعات .



و قال إن الجامعة تقوم الجامعة بتوفير وسائل تنقل داخل الجامعة نظرا لمساحة الجامعة الكبيرة من خلال أتوبيس مخصص للطلاب من ذوي الهمم .

ومن جانبه قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعمل من خلال الوقت الراهن على تطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم داخل كليات الجامعة، وكذلك بصدد وضع سياسات ونظم تتلائم مع كافة الاعاقات.

ولفت الدكتور رفاعي إلى أن الجامعة قامت بإنشاء إدارة لمتابعة شكاوى الطلاب داخل مركز ذوي الهمم، وان هولاء الطلاب هم طلاب منتسبين إلى الجامعة ولهم جميع الحقوق مثل جميع الطلاب الاخرين فهم جزء لايتجزأ من المجتمع الجامعى.

واشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية بهيئة امديست، لإنشاء مركز لخدمة ودعم ذوى الهمم بالجامعة، مؤكدا أن إنشاء هذا المركز يعتبر خطوة هامة لدمج هؤلاء الطلاب مع مجتمع الجامعة ودعما لحقوقهم وتوفير التيسيرات المناسبة لهم.

قال الدكتور صابر عبد الغني مدير مركز التميز لأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة حلوان ، إن مركز التميز بالجامعة هو مركز تم إنشاءه خدمة ودعم الطلاب من ذوي الهمم داخل الجامعة وأن المركز يتواصل مع جميع طلاب الجامعة إصحاب من ذوي الاعاقة فى مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور صابر من خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" انه بعد بداية عمل المركز شرع فى تهيئة منشآت الجامعة حتى لا تسبب أى صعوبة او مشكلات للطلاب من ذوي الهمم حيث تعمل منحدرات لتتناسب مع الإعاقة الموجودة للطلاب.

وتابع إن الجامعة تقوم الجامعة بتوفير وسائل تنقل داخل الجامعة نظرا لمساحة الجامعة الكبيرة من خلال أتوبيس مخصص للطلاب من ذوي الهمم .

واشار إلى إن جامعة حلوان يتواجد بها عدد كبير من الطلاب والطالبات من مختلف الاعاقات سواء كانت ذهنية أو حركية أو بصرية أو سماعية .

و قد سبق و وقعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع هيئة «امديست» للعمل على إنشاء مركز خدمات للطلاب ذوي الإعاقة حيث تعمل الجامعة على تطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع .

و ياتي الاتفاق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، لتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.