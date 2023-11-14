تهديد علني.. سيناتور أمريكي يحث بايدن علي الاستعداد للحرب ضد إيران

قال السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، اليوم الثلاثاء، إنه لو تمت مهاجمة إسرائيل من وكلاء إيران فسنحث الرئيس جو بايدن، على شن الحرب ضد طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر جراهام، إيران، قائلا “إذا اشتعلت هذه الحرب، سيصل لهيبها إلى باحتها الخلفية”.

وقال السيناتور الأمريكي: "لن تكون هناك جبهتان، بل ستكون ثلاث"، مضيفا “إذا حاولت إيران إطلاق العنان لحزب الله لتدمير الدولة اليهودية، فسوف ينصب اهتمامي على طهران”.

وأضاف: “إذا تم ذبح هؤلاء الرهائن الأبرياء، أحمل إيران المسؤولية، لأنه يمكنها إيقاف ذلك إذا أرادت”.