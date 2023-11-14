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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد علني.. سيناتور أمريكي يحث بايدن علي الاستعداد للحرب ضد إيران

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

قال السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، اليوم الثلاثاء، إنه لو تمت مهاجمة إسرائيل من وكلاء إيران فسنحث الرئيس جو بايدن، على شن الحرب ضد طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر جراهام، إيران، قائلا “إذا اشتعلت هذه الحرب، سيصل لهيبها إلى باحتها الخلفية”.

وقال السيناتور الأمريكي: "لن تكون هناك جبهتان، بل ستكون ثلاث"، مضيفا “إذا حاولت إيران إطلاق العنان لحزب الله لتدمير الدولة اليهودية، فسوف ينصب اهتمامي على طهران”. 

بايدن للرهائن في غزة: اصمدوا.. نحن قادمون

400 من سياسيي الإدارة الأمريكية يحتجون على دعم بايدن لإسرائيل

وأضاف: “إذا تم ذبح هؤلاء الرهائن الأبرياء، أحمل إيران المسؤولية، لأنه يمكنها إيقاف ذلك إذا أرادت”. 

طهران ايران السيناتور الأمريكي جراهام بايدن

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