400 من سياسيي الإدارة الأمريكية يحتجون على دعم بايدن لإسرائيل

كتب أكثر من 400 من سياسي وموظف أمريكي يمثلون حوالي 40 وكالة حكومية أمريكية إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة احتجاج على دعمه لسلوك إسرائيل في غزة.

والرسالة، التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” لأول مرة، هي أحدث مثال على المعارضة الداخلية التي تنتشر بسرعة في صفوف الحكومة الأمريكية بشأن موقف بايدن تجاه إسرائيل.

ورد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على موظفي وزارة الخارجية الذين أعربوا عن مخاوفهم، وقال: “أعلم أنه بالنسبة للكثيرين منكم، فإن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها تأثير شخصي عميق”.

وأشار إلى أن “بعض الأشخاص في الوزارة قد يختلفون مع الأساليب التي نتخذها أو لديهم وجهات نظر حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل”.