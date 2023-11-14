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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تدعم المرحلة الأولى من خطة أونروا لإغاثة غزة بـ15 مليون دولار

علم السعودية
علم السعودية

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعم المرحلة الأولى من خطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة في قطاعات الأمن الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية، و الصحة في حالات الطوارئ، و المياه والإصحاح البيئي، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، حيث أن وكالة الأونروا هي المنظمة الدولية الوحيدة التي يمكنها أن تقوم بأنشطة إغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة .

وأوضح المركز في بيان له انه ستنفذ الخطة على الفور عبر الشراكة الفاعلة بين المركز والمنظمة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة والتحديات والحصار على قطاع غزة وفق برامج محددة تضمن تقديمها للمتضررين وبشكل عاجل حسب آليات المركز.

يأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية الراهنة. 

مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الملك سلمان الأمم المتحدة قطاع غزة فلسطين

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