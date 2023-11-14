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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل: بعض الأسرى الفلسطينيين متواجدون في سجون إسرائيل منذ 40 عاما

قطاع غزة
قطاع غزة

قال جهاد حرب، محلل سياسي فلسطيني، إن ملف الأسرى واحد من أهم الملفات بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن حركة حماس قامت بأسر ما يقرب من 240 أسيرا، ويتطلع الكثير من الفلسطينيين لتبادل الأسرى بعدد كبير خلال فترة وقف إطلاق النار أو هدنة. 

محلل فلسطيني يتحدث عن قطاع غزة 

وأضاف "حرب"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "تن"، أن إطلاق سراح الأسرى يفتح نافذة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لشمال قطاع غزة، مشددا على أن الفلسطينيون رفضوا التهجير من شمال قطاع غزة. 

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن بعض الأسرى الفلسطينيين متواجدون في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 40 عاما، وهذا أمر هام للغاية بالنسبة لجموح الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية ومشاعرهم الفكرية والجغرافية. 

وأكد أن مخطط إسرائيل ليس بجديد فيما يتعلق بإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من قطاع غزة، والبقية التي ستبقى ستُجبر على الموافقة على تواجد القوات الإسرائيلية داخل القطاع، وهو أمر لن يحدث. 

وأشار إلى أن المواطنون في مخيم جباليا يرفضون التحرك من أماكنهم على الرغم من العدوان والقصف الذي حدث في المخيم، والفلسطينيون يرفضون الزحف نحو معبر رفح أو نحو الحدود المصرية الفلسطينية. 

قطاع غزة حركة حماس سياسي فلسطيني إطلاق سراح الأسرى شمال قطاع غزة

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