مسئول فلسطيني: نتشبث بأرضنا ونطالب الجميع بالضغط على إسرائيل لإنهاء الأزمة

أكد فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، أن ما يحدث من إزالة ومسح لمدن فلسطينية بالكامل في غزة يمهد لإيجاد مساحات مسطحة وفارغة ومحروقة دون وجود أي بشر أو مقومات حياة من أجل إقامة مراكز عسكرية بها.

وقال فخري أبو دياب في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطلق التصريحات المتطرفة لجس نبض المنطقة وزعمائها والعالم حتى تستطيع بناء استراتيجية على ردود الفعل العربية والدولية، مشددًا على أن ما يحدث في غزة حياة أو موت للفلسطينيين".

وأضاف فخري أبو دياب:" من يتحدثون عن حقوق الإنسان تخلوا عن غزة، ونطالب الجميع بالضغط لإنهاء الأزمة، ونعمل عبر اللجنة على فضح ما يحدث في غزة على مستوى العالم، ونتشبث بأرضنا في فلسطين، حيث استطعنا تأجيل وتجميد الكثير من مشاريع التهويد والاستيطان».