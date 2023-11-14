أوضاع صعبة.. برنامج الأغذية العالمي: 130 مخبزا في غزة توقف عن العمل

أكدت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة.

وقالت عبير عطيفة في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة.. و130 مخبزا توقف عن العمل تماما لنقص الوقود".

وأضافت عبير عطيفة:" هناك نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بقطاع غزة"ز

وأكملت عبير عطيفة:" نلاقي صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق".

ولفتت عبير عطيفة:" لدينا طاقم من الموظفين يعمل في قطاع غزة ويواجه صعوبات إثر القصف الإسرائيلي المتواصل".