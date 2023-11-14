الفصائل الفلسطينية: مقـ.تل 7 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات شمال غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، مقتل 7 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات شمال غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

كما قالت الفصائل الفلسطينية:"هاجمنا ناقلة جند ودبابة للاحتلال في محور شمال غزة بقذائف الياسين 105".

وأكدت الفصائل الفلسطينية قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وفي سياق متصل، قال مدير الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ غزة لا تزال بحاجة إلى المزيد من المساعدات خاصة الطبية، لافتا إلى أنّ نفاد الوقود في شاحنات المساعدات يعيق عمليات استلام المساعدات.

وأضاف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، كما أكد أنّ الجانب المصري يبذل جهودا كبيرة لتأمين المساعدات في قطاع غزة.