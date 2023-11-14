برلماني: توقف مستشفيات غزة عن الخدمة ينذر بكارثة إنسانية وبيئية

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين بقطاع غزة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحا أنها وصلت لاقصى درجات التبجح فى ارتكاب جرائم حرب.



وأضاف "البدري" فى تصريحات له، إن عرقلة إسرائيل ادخال المساعدات الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة، تحدٍ واضح للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الأممية والدول الداعية للسلام ولعمل هدنة، منوها أن توقف مستشفيات غزة عن تقديم خدماتها للمصابين والجرحى سيتسبب فى كارثة إنسانية وبيئية ستكون عواقبها وخيمة.



وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة ادخال المساعدات والمواد الغذائية والأدوية للمدنيين العزل ، اللذين يتعرضوا لإبادة جماعية إما عن طريق القصف أو عن طريق منع وصول المساعدات الإغاثية من قبل قوات الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بتجديد ضغطه على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على أهالي غزة.



وثمن الدور المصري الذي سيظل يذكره التاريخ للأجيال القادمة ومواصلة السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين العزل، فضلا عن استمرار استقبال مطار العريش لقوافل الإغاثات الدولية تمهيدا لإدخالها للقطاع، بالإضافة لانتشار سيارات الإسعاف مما يؤكد جاهزية الدولة المصرية لاستقبال مزيد من حالات الجرحى والمصابين ومن ثم توجيههم إلى المستشفيات المصرية.