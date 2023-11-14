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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 11451 شهيدا و31700 مصاب حصيلة العدوان على غزة والضفة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي حول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس 13 نوفمبر 2023 11255 شهيداً، بينهم 4,630 طفلاً، 3,130 امرأة، و682 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 29 ألفاً، مضيفة أن أكثر من 3250 مدنياً ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب إصابة أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الضفة الغربية قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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