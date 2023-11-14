تحرك سعودي جديد لضم محمد صلاح من ليفربول

لا يزال محمد صلاح ثابتًا على عرشه مع ليفربول وسيعد الأيام حتى مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول يوم السبت ٢٥ نوفمبر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

سعر محمد صلاح

وكانت نقلت صحيفة ليفربول إيكو، أنباء عن قيام تحديد ليفربول قيمة بيع محمد صلاح في حالة انتقاله إلى الدوري السعودى وذلك بقيمة ١٥٠ مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أنه مع مرور كل أسبوع، محمد صلاح لا يقدر بثمن بالنسبة لليفربول. وكلما طالت فترة إقناع محمد صلاح بمقاومة إغراء المملكة العربية السعودية، زادت الأدلة على قدرة الملك المصري على تمديد فترة حكمه في ملعب أنفيلد إلى ما بعد نهاية الموسم.

وواصل صلاح مستواه المثير للإعجاب عندما سجل هدفين أمام برينتفورد يوم الأحد ليمنح ليفربول الفوز 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز ويدفع فريق يورغن كلوب إلى مسافة نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدر قبل لقاء الفريقين الأولين في جدول الترتيب بعد فترة التوقف الدولي يوم السبت.

محمد صلاح

محمد صلاح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لديه الآن 12 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة في 17 مباراة هذا الموسم - 14 من تلك المشاركات في الأهداف تأتي في 12 مباراة بالدوري وحده - مع لاعب السيتي إيرلينج هالاند اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل المزيد في جميع المسابقات، وكان أداءً آخر مميزًا، حيث أصبح صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في كل من المباريات الست الأولى على أرضه في الموسم، والثاني هدفه رقم 200 لنادٍ إنجليزي، وجميعها باستثناء هدفين جاءت مع البلوز تشيلسي.