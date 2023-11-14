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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1440 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية بطا ببنها

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية بطا التابعة لمركز بنها، على مدار يومين وتم الكشف خلالها على 1440 مواطنا مجانا من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.
وتأتي القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
وتنوعت أعمال القافلة بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان ورمد وجلدية وتنظيم أسرة، إلى جانب عيادة “اكشف واطمن” للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكولستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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