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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أول دار حضانة للأطفال من ذوي الهمم في جنوب سيناء

فودة يفتتح اول حضانة
فودة يفتتح اول حضانة لذوي الهمم

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أول دار حضانة للأطفال من ذوي الهمم ، بحضور الدكتورة، إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة،  واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وزيدان عبد الغفار، وكيل وزرة التضامن الإجتماعي.


قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن دار الحضانة التي جرى افتتاحها اليوم،  تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة كونها تخدم الأطفال من ذوي الهمم بداية من  سن 3 سنوات حتى 8 سنوات من جميع الفئات، وذلك من خلال جهاز وظيفي مدرب وقادر على التعامل مع هذه الفئة.


واوضح أنه جرى  إنشاء  هذه الدار  بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، وبعض الجمعيات الأهلية، بهدف  توفير خدمات للأطفال  من هذه الفئة في ظروف مناسبة  لكي ينمو نموا سليما، وتطوير إمكانيات الطفل  حتى يتقبل عجزه،  ويصبح قادر على استغلال امكانياته،  إضافة إلى أنها تسهم في التدخل المبكر لتعديل السلوك،  بجانب تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم، إضافة إلى الانتقال التدريجي  من جو الأسرة إلى المجتمع  لتحقيق الدمج مع أقرانهم، 


وأكد أن دار الحضانة مجهزة ومعدة على أعلى مستوى لاستقبال هذه الفئة من الأطفال، وتقديم خدمات تليق بهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتقديم الدعم لهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتوجيهها منذ الصغر.


وأشاد بالقائمين على هذا العمل، الذي يعد نقلة في مدينة الطور لخدمة الأطفال  ذو الهمم في مراحل عرية مبكرة.

 

جنوب سيناء اللواء خالد فودة ذوي ذوى الهمم حضانة

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