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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خائن وتراجع عن الصفقة السرية.. وزيرة الداخلية البريطانية المقالة تهاجم سوناك

وزيرة الداخلية البريطانية
وزيرة الداخلية البريطانية المقالة

شنت وزيرة الداخلية البريطانية المقالة سويلا برافرمان، هجومًا عنيفًا ضد رئيس الوزراء ريشي سوناك، متهمة إياه بخيانتها وخيانة البلاد، من خلال التراجع عن صفقة سرية لتجاهل أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بعد أن أقيلت برافرمان من منصبها بسبب تصريحاتها الخاصة بشأن الحرب في غزة، حيث التزمت الصمت بعد إقالتها، لكنها وجهت رسالة إلى سوناك الثلاثاء قد تكون بمثابة بداية حملة للإطاحة به إذا خسر حزب المحافظين، كما تتوقع استطلاعات الرأي، الانتخابات المزمعة العام المقبل، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

واتهمت برافرمان رئيس الوزراء البريطاني بأنه خان وعدًا بأن يفعل "كل ما يلزم" لوقف القوارب والهجرة غير الشرعية، عشية حكم المحكمة العليا عما إذا كان بإمكان الحكومة المضي قدمًا في خطتها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وأوضحت أن النهج الذي اتبعه سوناك في معالجة الهجرة غير الشرعية عبر القناة جعله يستخدم "التمني" كغطاء مريح ويرقى إلى مستوى "عدم المسؤولية".

ولفتت إلى أن سوناك لم يف بسلسلة من وعود قطعها لها كي تعمل تحت قيادته رئيسًا للوزراء.

وتابعت سويلا قولها لسوناك إنه "يجب على المرء أن يكون صادقًا، برنامجكم غير فعال، تعرضنا لخسائر انتخابية غير مسبوقة، وباءت خططكم للإصلاح بالفشل، الوقت ينفد. أنتم بحاجة إلى تغيير المسار بشكل عاجل"، مشيرة إلى هزائم المحافظين في الأصوات المحلية تحت قيادته.

وأشارت إلى أنها دفعت رئيس الوزراء البريطانية في بعض الأحيان برسائل حول الوعود، ولكن "كان هذا في كثير من الأحيان يقابل بالمراوغة والتجاهل وقلة الاهتمام".

ورد متحدث باسم مكتب سوناك على ذلك قائلا إن "رئيس الوزراء يؤمن بالأفعال لا الأقوال".

وكان سوناك أقال وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان الاثنين بعد أن نشرت مقالًا صحفيًا دون تصريح تتهم فيه الشرطة بازدواجية المعايير في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وانتقدت برافرمان أيضا طريقة تعامل سوناك مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، قائلة إنها تكبدت العناء لتقديم حجج لحظر المسيرات في حين اتسم رده "بالغموض والضعف والافتقار إلى صفات القيادة التي يحتاجها هذا البلد".

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