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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب موسم الشتاء.. رفع درجة الاستعداد بشركة المياه والصرف الصحي بـ سيناء

موسم الشتاء في شمال
موسم الشتاء في شمال سيناء

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، لموسم الشتاء هذا العام ..حيث تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بمدينة العريش واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.، بتعليمات المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء .
 

شكاوى المواطنين:


ووجه المهندس محمد لطفي الكريمي مدير عام منطقة العريش  بضرورة التواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار.

وعمل  المتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك اصدر تعليماته بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار .

 

وقد  تم التأكد من جهازية سيارات الشفط والكسح،  ومعدات الصرف اللازمة   لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.


وتجدر الاشارة الى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة عدم استقرار، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة .

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